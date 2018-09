Sorrento, tutti pazzi per le Porsche: il tour dell'azienda fa tappa in città

Domenica 16 Settembre 2018, 16:46

SORRENTO - Dal 1948 è sinonimo di lusso, oltre che il sogno degli amanti delle vetture sportive in tutto il mondo. Porsche, la casa automobilistica con sede a Stoccarda, compie 70 anni. Un traguardo importante che la prestigiosa azienda di Stoccarda ha scelto di festeggiare con un tour di oltre mille e 200 chilometri in sei tappe che, fino al 6 ottobre, attraverserà le strade più suggestive del nostro Paese. Oggi tocca a Sorrento ospitare la quinta frazione.E così sono 70 le automobili prodotte dalla casa di Stoccarda, appartenenti a ogni epoca, che in questa domenica di fine estate fanno bella mostra di sé nelle tra piazza Tasso e corso Italia: una grande festa non solo per gli amanti delle quattro ruote, ma anche per migliaia di famiglie di sorrentini e di turisti che non hanno perso l'occasione di fotografare e farsi fotografare accanto alle auto frutto del genio di Ferdinand Porsche.Lo Sportscar Together – The Italian Tour ha preso il via il 25 maggio scorso dal Veneto. Da lì la carovana di auto si è spostata in Sicilia, Lombardia, Lazio, Basilicata, Campania e a breve toccherà la Toscana. L'ultima tappa partirà il 5 ottobre da Firenze, città considerata culla Rinascimento e dell'arte. La conclusione del tour coinciderà col Porsche Festival 2018: il modo ideale per celebrare l'azienda simbolo delle auto sportive nel mondo.