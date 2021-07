Strapassata 2021, via al primo campionato italiano della passata di pomodoro fatta in casa

Nasce il primo campionato italiano della passata di pomodoro rigorosamente fatta in casa, organizzato da Tre Spade, storica azienda italiana fondata nel 1894 e produttrice di attrezzature per la lavorazione e la conservazione degli alimenti, tra cui i noti spremipomodoro.

Strapassata 2021 è un campionato amatoriale che si svolgerà su www.strapassata.it ed è aperto a tutti coloro che vorranno cimentarsi nell’esecuzione di una Passata di Pomodoro. Per partecipare basterà iscriversi dal 1 luglio al 15 settembre compilando l’apposito “form” di iscrizione, allegando la ricetta e una foto, senza dimenticarsi di pubblicarla sul proprio profilo Facebook o Instagram, con l’hastag #strapassata e la mention @trespadeofficial.

Strapassata 2021 non è una gara di abilità in cucina ma una dichiarazione d’amore nei confronti del pomodoro, un modo per riconoscere il valore che meritano i riti e i sapori della sua più antica lavorazione: la passata.

Il pomodoro, insieme all’olio extravergine di oliva e alla farina, costituisce uno dei pilastri della cultura e della tradizione gastronomica nazionale: con qualsiasi nome lo si voglia chiamare, salsa, sugo, pummarola, il momento della realizzazione delle scorte di passata di pomodoro per l’inverno rappresenta da sempre una occasione di condivisione, una festa, un rito, un ritrovo con la famiglia o gli amici, una consuetudine che accomuna l’Italia, da Bolzano a Palermo.

Strapassata 2021 nasce per celebrare e riconoscere il rito della passata assegnando un riconoscimento alle seguenti 5 categorie: migliore ricetta tradizionale, migliore ricetta creativa, migliore foto o video della ricetta, miglior atmosfera durante la preparazione, migliore ricetta realizzata da un/una single.

Le valutazioni avverranno sulla base di 4 parametri fondamentali: ingredienti, metodo di preparazione, metodo di conservazione e storytelling. Le migliori 20 ricette che si saranno distinte per i criteri citati verranno raccolte e pubblicate nel “Ricettario Speciale” edito da Tre Spade.

La prima edizione di Strapassata 2021 si svolgerà soprattutto sui social con l’hastag #strapassata che raccoglierà tutti i contenuti generati dai partecipanti, al fine di far vivere sul web una delle tradizioni storiche della società italiana, aprendo il confronto, tipico dei social network, su teorie e tecniche di preparazione.

«La nostra azienda, da oltre 120 anni, è parte della tradizione culinaria italiana. Lo spremipomodoro, così come il macinapepe e il macinacaffè, è uno dei prodotti grazie ai quali Tre Spade è oggi tra i leader mondiali dell’attrezzatura da cucina - ricorda Flavio Fascio Pecetto, Direttore Generale Tre Spade - Strapassata 2021 è un’idea nata quasi per gioco ma che ha suscitato subito grande entusiasmo in tutti coloro che sono entrati a far parte del progetto. Sulla scia della valorizzazione delle preparazioni fatte in casa, in parte generata dai lunghi mesi di lockdown, ci affascina l’idea di contribuire a sottolineare quanto siano attuali le grandi preparazioni di una volta, il vero patrimonio della cucina italiana».

A valutare tutte le ricette pervenute sarà chiamata la Giuria presieduta da Andy Luotto, noto attore ma anche abile cuoco e profondo conoscitore della materia: «Sono davvero onorato di essere il Presidente della Giuria della Strapassata 2021, il primo campionato italiano della passata di pomodoro - spiega Andy Luotto. Il digitale si amalgama con una delle tradizioni italiane più amate, che ha portato allegria e familiarità sulle tavole di tutti noi. Mi ricordo ancora, quando ero un bambino, del profumo sprigionato dalla passata casalinga che si faceva d’estate e che ritrovo di nuovo oggi quando rifaccio questa ricetta. È giusto riconoscere e motivare questi piccoli valori che hanno i sentori della buona tavola e avvolgono come un familiare abbraccio».

All’interno della Giuria, un gruppo di Esperti di cui fanno parte la foodwriter Stefania Buscaglia, il direttore creativo Gianni Carretta, Maurizio Di Dio opinion leader del settore alimentare, lo Chef Riccardo Carnevali e Gianni Algeri di Tre Spade, sarà affiancato da una componente Popolare: Nada Veccia, Magda Montalti e Florisa Camaioni Rapetta, tre casalinghe appassionate di cucina, amanti della passata di pomodoro.