L'idea di un arbitro: il Subbuteo apre alla pallanuoto

Una piscina in miniatura, palline

di legno galleggianti, calottine personalizzate e una cannuccia

a giocatore per spingere la palla in rete a fil di acqua: dalla

quarantena nasce l'idea di un Subbuteo della pallanuoto. A

inventarlo, come rivelato nei giorni scorsi dal Secolo XIX, è

stato Daniele Bianco, arbitro internazionale della disciplina,

che così tiene in allenamento l'occhio da direttore di gara

oltre a trascorrere divertendosi in famiglia il tempo

dell'isolamento

Dalle vere sfide in vasca, a quelle riprodotte in miniatura

nella sua abitazione di Rapallo dove ogni giorno gioca a bordo

bacinella con tutta la famiglia. Una vera e propria squadra,

formata oltre che da Daniele e da sua moglie Lorella (ex

pallanuotista), dai loro tre figli: Elisa (16 anni), Lara (11) e

Simone (8), tutti giovani pallanuotisti.

«Ho visto un mio amico di Singapore che su Facebook giocava a

una cosa simile e io, da amante del Subbuteo, l'ho decorata di

più, facendo le porte, le righe del campo di pallanuoto, e tutte

le rifiniture del caso», spiega Bianco all'Ansa. Ha costruito in

una bacinella un campo con le porte, il cestello dove mettere la

pallina a inizio di ogni tempo: «Lo scopo è quello di spingere

il pallone dentro la rete avversaria soffiando sulla pallina che

galleggia nell'acqua», precisa.

«La palla l'avevamo già perché mia moglie aveva palline per

le bamboline di legno che galleggiano - aggiunge - Sono partite

veloci, bisogna soffiare con le cannucce, abbiamo fatto anche

dei video ricordo. Il primo che arriva a tre vince. Si contano i

gol, sono regole molto semplici». Ma fondamentali per far

passare il tempo ai propri figli: «Sì perché le ore sugli

schermi video per scuola sono parecchie, quindi questo è un

sistema diverso che li aiuta a liberarsi dal digitale. Ora mi

sto ricostruendo una piscina con del polistirolo fasciato con la

plastica. Facciamo tutto».

Si gioca, ma dentro c'è tutta la serietà dell'arbitro Bianco:

«Poche regole ma ferree: la cannuccia non può toccare la

pallina. E poi non si può schizzare in faccia all'avversario o

spostare la porta. Per adesso sono io l'imbattuto, ma sono anche

quello che protesta di più…», ammette ridendo. «Riprendiamo le

partite con il telefono e poi con una App montiamo i video. Una

volta siamo dovuti anche ricorrere alla Var per capire se era

gol o non gol. La verità è che la pallanuoto manca a tutta la

famiglia».

Un gioco sempre più raffinato, con tanto di calottine delle

squadre personalizzate: «Le partite che vorrei replicare? Beh,

facile: Italia-Spagna a Barcellona '92 e quella dell'oro

femminile contro la Grecia ad Atene 2004».