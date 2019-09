Mercoledì 4 Settembre 2019, 18:43

Due giorni dedicati al food e alle sue declinazioni. Giunto alla sua terza edizione, il The Queen of Taste presented by Audi “accomoda”, per ora di pranzo, 100 commensali intorno alla tavola più lunga della conca, allestita elegantemente lungo Corso Italia e, per cena, invece, circa 22 postazioni/cucina offriranno piatti tipici e non della cultura gastronomica ampezzana, in una formula tutta inedita: piatti gourmet in versione street food.Novità di questa edizione 2019 lo StrEat Km0, che vedrà per tutta la giornata dell’8 settembre presentati una galleria di prodotti del territorio.Così, dopo il grande successo delle scorse edizione, il format del buon cibo “TQOT” si conferma tra le manifestazioni più ricercate, scandendo la conclusione dell’estate che passa dai verdi prati alla prima neve sulle cime. L’appuntamento è quindi per sabato 7 con lo StrEat Lunch, che trasformerà la famosa via dello struscio in un raffinato banchetto a cielo aperto con una lunghissima tavolata (oltre 50 metri) da cento esclusivi posti a sedere i cui ospiti verranno viziati dalle prelibatezze preparate dagli chef stellati ampezzani e delle valli limitrofe.Per la sera del sabato, invece il rendez-vous è con lo StrEat Chef, l’imperdibile evento clou della kermesse che per l’occasione darà la possibilità di degustare piatti gourmet inediti e non in una veste tutta da scoprire: street food. A prendere per la gola il pubblico gli chef partecipanti alla manifestazione, di cui 12 del gruppo “ Chef Team Cortina”, che stupiranno anche i palati più esigenti grazie alla passione e all'attenzione nella scelta delle materie prime, alla base di tutte le loro creazioni.La giornata di domenica 8 settembre, invece, lascia spazio ai prodotti enogastronomici della zona, presentando un nuovissimo appuntamento targato TQOT, StrEat km0 , che raccoglie le realtà locali valorizzandole in una cornice da favola. Lo SteatKm0 già si fregia della partecipazione di realtà eccellenti quale la Fondazione Dolomiti Unesco, ad indicare il continuo intento di collaborazione che Cortina for Us ricerca con il territorio.Audi Mountain e-xperienceCortina d’Ampezzo sarà la cornice suggestiva di attività esclusive ed emozionanti organizzate in occasione dell’evento The Queen of Taste presented by Audi.Scopri subito e vieni a provare:e-tron experienceIn esclusiva a Cortina d’Ampezzo per questo weekend, una flotta Audi e-tron per provare su strada e parkour le performance innovative e sostenibili della prima Audi completamente elettrica.Dove: Audi Dynamic Camp – Loc. FiamesQuando: sabato e domenica dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Attività gratuita, iscrizioni presso Info Point Piazza RomaKristian Ghedina experiencePedala in compagnia di Kristian Ghedina in sella ad una e-bike e ammira il panorama mozzafiato delle Dolomiti di Cortina d’Ampezzo. Un tour guidato da un ambassador d’eccezione, che include e-tron experience presso l’Audi Dynamic Camp e Wellness experience su Corso Italia.Dove: Piazzetta San FrancescoQuando: sabato mattina ore 09.30 e sabato pomeriggio ore 14.30Attività gratuita, con iscrizione obbligatoria e posti limitatiWellness experiencePartecipa gratuitamente alle classi dedicate al benessere e al wellness, organizzate in collaborazione con Technogym.Dove: Corso ItaliaQuando: sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00Attività gratuita, iscrizione facoltativa in locoLa manifestazione è promossa e ideata da Cortina for Us, l’associazione senza scopo di lucro nata nel 2014 con l’obiettivo di promuovere e favorire la collaborazione tra aziende private, enti pubblici e realtà associative presenti nell’area della provincia di Belluno. Istituita proprio con l’obiettivo di far conoscere le tradizioni enogastronomiche, e non solo, di Cortina, per il TQOT le specialità culinarie vengono reinterpretate dai migliori chef della zona.Così Franco Sovilla, presidente di Cortina for Us: «Siamo felici di poter riconfermare un così atteso appuntamento legato al mondo della buona tavola. L'interesse per la cucina è sempre più alto e il nostro obbiettivo e poter dare a tutti la possibilità di provare le vere eccellenze gastronomiche che abbiamo in questa magica conca, ma anche nelle valli vicine. Cortina for Us lavora duramente per rendere speciale questo evento, ma dobbiamo ringraziare certamente anche il Comune di Cortina d'Ampezzo che sempre ci supporta, così come Audi che anche questo anno è al nostro fianco».