Il gelato al torrone Toblerone sbarca in Australia e diventa una mania

Toblerone ha lanciato un gelato al torrone e mandorle modellato sulla tradizionale barra a forma di triangolo. Dal Regno Unito, dove è nato nel 2018 è arrivato nelle Filippine e oggi anche in Australia in vendita presso Woolworths. Diversi utenti hanno condiviso la notizia postando in rete, sui social, le foto del gustoso gelato.

Il costo del gelato al torrone di 8 dollari australiani, ma in rete è possibile acquistare un pacco a 5 dollari. Ogni pacco contiene 4 gelati e pare che stia diventando una vera mania dall'altra parte del continente, forse l'equivalente degli italiani. Il gelato promette di avere un "aroma di miele al cioccolato con torrone e pezzi di Toblerone ricoperti di cioccolato al latte". Ha la forma di un triangolo per rendere omaggio all'aspetto originale di Toblerone.

