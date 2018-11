Torna il Monopoly edizione di Napoli e sul tabellone spunta Edenlandia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Novembre 2018, 08:00

Con una nuova edizione, aggiornata nei contenuti e nella grafica, ritorna il Monopoly Napoli, la versione partenopea del gioco da tavola più giocato al mondo da generazioni di persone, creato da Elizabeth Magie all'inizio del XX secolo e pubblicato per la prima volta nel 1935. Un ritorno che anticipa tutti i tempi previsti inizialmente dall'azienda e dettato dalla grande richiesta del celebre gioco andato esaurito ben ventimila copie vendute - in soli dieci mesi. Dal 9 novembre sarà in tutti i migliori negozi di giocattoli ed è iniziata la corsa ad accaparrarsi una copia. Il nuovo taglio grafico del tabellone opera dell'agenzia napoletana Wstaff - dà spazio alla città con focus sui principali siti storici e museali: una grande mappa in cui si leggono chiaramente il fitto reticolo dei Quartieri Spagnoli, il mare con il Castel dell'Ovo e il porto, la collina di Posillipo, il Castel Nuovo e il Palazzo Reale. Tra i luoghi storici protagonisti di questa nuova edizione c'è anche Edenlandia: il parco dei divertimenti più antico e amato della città non poteva mancare nel gioco da tavolo che da decenni appassiona adulti e bambini. Altra novità è la casella dell'acqua che dà spazio all'Abc l'azienda dell'amministrazione comunale.