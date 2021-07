Napoli, 18,5 milioni di euro da Camera di Commercio per destagionalizzazione

Destagionalizzare il turismo di Napoli, questo l'obiettivo turistico per i quali sono stati stanziati 18,5 milioni di euro. L'intervento sarà suddiviso in due bandi camerali. A presentarlo è Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, nel corso di un incontro che si è tenuto nel Salone delle Grida dell'ente, a cui hanno preso parte anche diversi sindaci della provincia di Napoli e imprenditori del settore. «Abbiamo dato un segnale concreto - ha detto Fiola - che si materializza nel sostegno economico per consentire ai turisti che soggiorneranno nelle nostre aree di avere la terza notte gratis in albergo. Nell'accordo con le realtà imprenditoriali c'è anche l'indicazione di far prediligere la fruizione di ristoranti e bar extra alberghieri per avere una ricaduta consistente sull'intero indotto».

Durante i lavori Fiola, che ha sottolineato il valore del green pass per le aziende del settore e per uscire dall'emergenza, ha anche anticipato un'altra iniziativa, lanciando una provocazione alle istituzioni pubbliche: «Per consentire ai turisti che arriveranno nelle nostre zone di trovare aree accoglienti e vivaci, illumineremo 130 chilometri di strade con installazioni artistiche, per un Natale e un fine anno all'insegna della ripartenza. Stiamo anche puntando a organizzare uno spettacolo pirotecnico che faccia risaltare in mille colori i quattro punti cardinali del nostro meraviglioso Golfo di Napoli. Infine, siamo pronti per il prossimo anno a investire altri 15 milioni di euro per il turismo a patto che, questa volta, Regione, Città metropolitana e Ministero facciano la loro parte mettendo a disposizione, ognuno, 10 milioni di euro arrivando a un pacchetto di interventi da 45 milioni di euro».

