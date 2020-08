Addio metropolitana: Londra inaugura Uber Boat per spostarsi lungo il Tamigi

Rivoluzione a Londra. Si chiamano "Uber Boat" i nuovi taxi via acqua che da oggi solcano le acque del Tamigi a Londra per il trasporto di persone. A lanciarle il colosso della smart-mobility Uber in collaborazione con Thames Clippers, la concessionaria che opera e che di fatto continua a operare - su licenza dei London River Services - lungo il fiume che attraversa la capitale del Regno Unito e trasporta - in tempi di libera circolazione delle persone - 4 milioni di passeggeri l'anno, oltre 10 mila al giorno.



Il servizio rivoluzionario prevede l'impiego di una flotta di 20 imbarcazioni sul Tamigi - tutti sigliati "Uber by Thames Clippers". Ultimo aggiornamento: 19:54