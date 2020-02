Up Level apre una nuova palestra nel centro Neapolis ​in via Argine

Domenica 23 febbraio, alle 18, il gruppo Up Level inaugura una nuova palestra in via Argine, all’interno del centro commerciale Neapolis.



Decimo gym point in tutta la Campania, il nuovo tempio del fitness realizzato dai giovani imprenditori napoletani Alfredo Ferrigno e Fabio Costa, sarà aperto h24, 7 giorni su 7, per soddisfare le esigenze degli appassionati e dei neofiti e adatta a tutti i portafogli.



Il gruppo, infatti, è noto per la politica dei prezzi low cost, con abbonamenti a partire da 99euro all’anno in forma all inclusive.



1800 mq dedicati al fitness e al benessere in tutte le sue forme, con attrezzature di ultima generazione e personale altamente qualificato che accoglieranno sportivi e non, con corsi di Body tone, Pilates, Pump, Total body, Zumba, Postural, Yoga Fit, fit boxe fighter, Tabata, Gag, Cross up, Step e Tone e anche Baby dance.



Il taglio del nastro sarà un evento all’insegna del fitness e del divertimento e non mancheranno tante soprese per gli ospiti.



Il gruppo Up Level nasce dal progetto dell’imprenditore napoletano Alfredo Ferrigno e conta, dal 2009, già nove palestre in tutta la Campania (Napoli Vomero, Napoli Porta Nolana, Napoli Capodimonte, Napoli Corso A. Di Savoia, Salerno, Battipaglia, Bellizzi, Villaricca, Napoli Argine) e in programma già altre cinque prossime aperture per il 2020 (Fuorigrotta, Nocera, San Giorgio a Cremano, Giugliano). © RIPRODUZIONE RISERVATA