In vacanza in hotel in stile Gf Vip: «Un euro a notte, ma in diretta streaming». Casting al via

In vacanza in hotel in stile Grande Fratello: solo un euro a notte, ma in cambio bisogna farsi riprendere tutto il giorno dalle telecamere, in diretta streaming. È la proposta, per la prossima estate, dello 'Stupido Hotel' di Rimini, scrive il Corriere di Romagna: una vacanza per coppie di cinque giorni a un euro a notte in stile Grande Fratello Vip.

APPROFONDIMENTI L'ERRORE Gf Vip, un nuovo “problemino” con la diretta: la regia... CONFIDENZE Gf Vip, Jessica Selassiè svela il piano segreto di Samy...

Il gestore, Fabio Siva, spiega così la sua proposta: «Siamo nell'epoca del digitale. Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere. Offriamo a tutti una vacanza al prezzo minimo a patto che paghino con la privacy». Al quarto piano dell'hotel, isolato dal resto, ci saranno telecamere in tre stanze, una sala regia con una voce che presenterà e commenterà la diretta streaming.

Lo streaming, annuncia, sarà 24 ore al giorno su Twitch, 12 su YouTube, due su Facebook, «e stiamo progettando quelle sugli altri social network».«Un'altra telecamera verrà posizionata nel corridoio centrale, in cui gli ospiti faranno colazione assieme. E un'altra verrà installata nel terrazzo, dove ci saranno sdraio, ombrelloni e una vasca idromassaggio per quattro persone. Toglieremo le porte delle camere e stabiliremo alcuni momenti comuni obbligatori, per far sì che le coppie interagiscano fra di loro quanto più possibile», spiega Siva. Il casting è avviato.​