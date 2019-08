In vacanza nei luoghi del mito: boom di giovani da Malta a Palinuro

Mercoledì 21 Agosto 2019, 19:25

Chi se lo immaginava che i luoghi raccontati da Omero e da Virgilio fossero i più ambiti da giovani e giovanissimi per trascorrerci le vacanze. Dalla Grecia a Malta, dalla amata Sicilia fino al nostro Cilento.Ho visto un gruppo di giovani passeggiare sotto al sole infuocato di Gozo, nell'arcipelago maltese, solo per raggiungere e visitare la grotta «di Calypso» che sovrasta la spiaggia rossa della Baia di Ramla. Calypso, la bellissima ninfa che si innamorò di Ulisse e lo tenne con sé per sette anni. Sulle isole maltesi, Gozo e Comino, dagli anni ’30 a oggi sono stati girati oltre 120 film, grandi successi mondiali come Troy, Il Gladiatore, Il codice Da Vinci, Il Conte di Montecristo, Pinocchio di Roberto Benigni e tante altre pellicole d’autore. Sempre a Gozo sono molto visitati i templi di Gigantia, risalgono circa al 3600-2800 a.C., sono le più antiche strutture del genere al mondo e le seconde strutture religiose artificiali al mondo dopo Göbekli Tepe, rappresentano il gruppo più esteso dei Templi di Malta. Mentre a La Valletta i giovani si ritrovano nel Museo Archeologico o davanti al grande dipinto di Caravaggio, “Decollazione di San Giovanni Battista”, unica tela sulla quale il grande artista ci ha lasciato la firma. La Sicilia della Riviera dei Ciclopi e gli otto scogli di Aci Trezza, lanciati da Polifemo all’indirizzo di Ulisse in fuga dopo l’accecamento del gigantesco ciclope. Ma da anni le spiagge e le acque più votate d’Italia sono quelle di Palinuro e Marina di Camerota. Il Cilento dei meravigliosi tramonti, molti ragazzi scalano la collina per raggiungere il faro di Palinuro, il nocchiero di Enea, per essere traghettati sui colori del mare mentre si ingoia il sole.Ci aveva visto lungo Sergio Meo, direttore del villaggio Marbella Club di Palinuro: «Ho dedicato l’intera stagione al mito dietro le figure di Omero, di Virgilio e dei loro eroi, inscenando l’epopea sulle nostre spiagge e sul palco presso la piscina, garantendo divertimento ai nostri vacanzieri italiani e stranieri, e diffondendo la profonda cultura dei nostri territori».