Vacanze nei monasteri, ecco la mappa dei luoghi spirituali della Campania

Domenica 28 Luglio 2019, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Telefonini spenti, niente computer, niente facebook solo silenzio. Le vacanze spirituali sono una vera e propria soluzione per riacquistare energie per il corpo e per la mente. Si tratta di itinerari sempre più richiesti da single, coppie, gruppi religiosi e laici. Eremi e monasteri ce ne sono tanti in Campania, negli incantevoli paesaggi dagli Appennini alla costiera sorrentina, dove poter andare a scoprire «che l'essenzialità è la chiave di lettura della vita per acquistare la serenità», afferma frate guardiano Gennaro uno dei tanti padri spirituali di questi luoghi magici.Tra i posti più gettonati in Campania sono da segnalare: a Piedimonte Matese (Caserta) sul monte Muto, il monastero Santa Maria Occorrevole che dal 1981 è sede di Noviziato a carattere interprovinciale. L'austerità del luogo, lo stile semplice, proprio della regola francescana, rendono l'ambiente particolarmente suggestivo ed invitano alla preghiera e alla riflessione. È il luogo ideale per gruppi parrocchiali che intendono trascorrere nel silenzio e senza distrazione turistica. «Peccato che attendiamo che si facciano dei lavori alla nostra struttura colpita dal terremoto e la Soprintendenza di Caserta ha bocciato il progetto e non possiamo per ora più accogliere la notte i nostri ospiti», aggiunge padre Gennaro al telefono.Sempre nel Casertano c'è il convento - santuario Maria SS dei Lattani Regina Mundì a Roccamonfina altro luogo spirituale molto accogliente come il convento di Teano o l'eremo di San Vitaliano a Casoll. Ad Avellino un'altra meta magica è il Santuario di Santa Maria Montevergine ad oltre mille metri di altezza: ci sono poche camere e bisogna mettersi in lista di attesa per prenotarsim soprattutto in questo periodo. I pasti si consumano in un apposito refettorio riservato agli ospiti. Il Centro La Pace di Benevento, invece, presso la contrada monte della Guardia è ideale per l'accoglienza di: campi scuola, esercizi spirituali, convegni, incontri di formazione e orientamento. Situato a due chilometri da Benevento e a pochi chilometri da Pietrelcina, il Centro La Pace dispone di parcheggio per auto e pullman e sale convegni.Il convento san Francesco in Polvica - casa religiosa di Tramonti - è una struttura luminosa, semplice ma accogliente, è circondata dal profumo dei giardini che sono abbelliti da fiori spontanei. La casa dispone di un ampio refettorio con cucina di tipo professionale, di un chiostro, di un piccolo teatro, di sale per riunioni ed incontri, e una cappellina. Il chiostro, costruito nel 1700, è stato ultimamente restituito alla originaria linea architettonica.La foresteria del monastero sulla collina a San Paolo di Sant'Agata sui due Golfi, a pochi passi da Sorrento e da Positano, è ideale per fare esercizi spirituali, esperienze di vita monastica, incontri di preghiera, ricerca vocazionale. Il complesso dispone di alcune stanze per accogliere gruppi di preghiera che singole persone. Dispone inoltre di una piccola biblioteca e sala di lettura, piccola cucina e si consiglia di provare le marmellate artigianali locali.