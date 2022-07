Valentina Nappi al Bergamosex, torna la fiera erotica più celebre d'Italia

L'affascinante stella napoletana dell'intrattenimento internazionale per adulti, Valentina Nappi, è una delle prossime protagoniste della fiera erotica Bergamosex che si svolge nella nota discoteca “Bolgia” nei pressi della città lombarda, alla fine del prossimo mese. A darne notizia è il magazine Mow, che pubblica in anteprima alcuni degli appuntamenti più bollenti della calda estate 2022.

«Durante l'ultimo weekend di agosto in provicina di Bergamo prende il via l'importante fiera erotica e tra i partecipanti: la diva partenopea Valentina Nappi, il leggendario Rocco Siffredi - riporta il magazine lifestyle - nonché l'attrice hard di Gioia del Colle: Milena Mastromarino, in arte Malena, che è anche la co-conduttrice della kermesse erotica lombarda».