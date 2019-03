A noleggio il megayacht di Jackie e Onassis: 700mila euro a settimana

Venerdì 22 Marzo 2019, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2019 19:08

Settecentomila euro per una settimana a bordo dello yacht che fu di Jacqueline Kennedy e Aristotele Onassis. A darlo in affitto è la società che possiede lo splendido panfilo di 99 metri, acquistato dall'armatore greco dal governo canadese nel 1954. Inizialmente Onassis lo aveva battezzato «Christina» come la figlia, ma successivamente dopo la sua morte il nuovo proprietario lo chiamò «Christina O». A bordo dello yacht, che può ospitare 40 persone, ci sono stati ospiti illustri come Winston Churchill, Margot Fonteyn, John Wayne, Maria Callas e Marilyn Monroe. Inoltre, vi fu organizzato anche un ricevimento per le nozze tra il principe Ranieri di Monaco e Grace Kelly. Nei periodi di bassa stagione il prezzo per il noleggio scende a 560mila euro. Tuttavia ci sono sempre da aggiungere 20 mila euro per la cauzione più le spese per il carburante e il cibo.