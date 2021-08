Sardegna, spunta lo yacht extra lusso: ha 20 appartamenti, cinema e garage

Uno yacht da favola: il maestoso Nord in questi giorni sta navigando il mare del Nord Sardegna. E' stato avvistato in Costa Smeralda e sulla costa est sarda tra San Teodoro e l'isola di Tavolara. Una barca dal lusso sfrenato che non passa inosservata a turisti e natanti.

Con i suoi 142 metri di lunghezza. Design italiano, il “Nord” dispone di 5 ponti, 20 appartamenti, palestre, piscine, cinema, garage per il tender, un beach club. Senza...

