In Sardegna lo yacht extra lusso a prua rovesciata: eliporto e cinema a bordo, le foto incredibili

Uno yacht che non passa certo inosservato. La super nave extra lusso Olivia O battente bandiera maltese ha lasciato tutti a bocca aperta in Sardegna, dove in molti l'hanno notata durante il weekend nelle acque davanti l'isola di Tavolara. Uno yacht dalla forma avveniristica a prua rovesciata. Nei giorni precedenti Olivia O, progettati in cantiere in Norvegia, era stata avvistata nella zona della Costa Smeralda, zona nord della Sardegna.

La nave può ospitare fino a 20 persone in otto cabine alte 2 metri e 70, rifinite secondo uno standard elevato con lo scopo di garantire uno spazio confortevole ad ogni passeggero, mentre gli alloggi dell’equipaggio garantiscono spazio per 30 persone.

Per intrattenere i convitati sono disponibili una spa, una sala cinema, una piscina di 10 metri ed un eliporto . Olivia O ha la velocità più veloce registrata di 16,6 nodi, secondo i dati AIS della BOATPro di BOAT International.

