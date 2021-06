Ecco Somnio, lo yacht più grande del mondo: 39 "case" a bordo, cuore italiano, costa 500 milioni

Sarà inaugurato ufficialmente nel 2024, ma già da oggi con la diffusione dei più importanti dettagli tecnici non può non far parlare di sé. Sarà lo yacht più grande del mondo con una lunghezza di 222 metri e un prezzo complessivo attorno ai 500 milioni di euro. La notizia più rilevante è che non ci sarà un unico proprietario ma ben 39. Il gruppo di super ricchi abiterà su questo nuovo 'condominio galleggiante' di lusso, così grande che è stato coniato per lui un nuovo segmento: 'yacht liner'.

'Somnio', questo il nome del nuovo super yacht da record, sarà costruito e messo a punto da Vard in Norvegia, una società del mondo Fincantieri. La 'palazzina galleggiante' sarà composta da 39 appartamenti di extra-lusso che avranno un costo di 9,5 milioni di euro ciascuno.

L'identità dei proprietari rimane al momento segreta e a quanto pare la possibilità di acquisto non sarà aperta a tutti ma sono a una stretta cerchia di elite e quindi su invito. L'imbarcazione è stata concepita da due dei più importanti studi di architettura e design al mondo, Winch Design e Tillberg Design of Sweden.

Gli appartamenti saranno distribuiti su sei ponti e ognuno sarà customizzabile. Una cucina, una palestra, una biblioteca, sale da pranzo interne ed esterne, ma anche altre stanze tutte perzonalizzabili al 100%. E anche i servizi condivisi saranno stellari: i proprietari avranno accesso a una 'spettacolare' cantina e ad una sala degustazione fornita di oltre 10mila bottiglie. Saranno disponibili inoltre una serie di ristoranti, bar e un beach club con strutture per sport acquatici.

Sarà inoltre anche possibile amminare l'orizzonte di navigazione, grazie a un lussuosissimo salotto a prua della nave. Ci saranno anche servizi di portineria completi, disponibili sia per le esigenze di bordo che per quelle a terra.

"Somnio è la prima 'nave da crociera' al mondo, concepita per fornire tutti i vantaggi della proprietà di un superyacht e rifinita secondo i più alti standard possibili, con servizi a bordo che riflettono il servizio e l'offerta che si trova solo nei migliori hotel", spiegato dallo studio di progettazione.

Il progetto pionieristico è supervisionato dal co-fondatore di Somnio, il capitano Erik Bredhe, in precedenza comandante di M/V The World, ad oggi l'unica nave residenziale in mare. I ricchissimi residenti del 'condominio galleggiante' condivideranno uno stile di vita davvero unico in mare, con un equipaggio selezionato e un itinerario globale.

