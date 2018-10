Zayn Malik lascia Los Angeles per amore di Gigi Hadid: in vendita villa da 3,5 milioni di dollari

Martedì 30 Ottobre 2018, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 12:58

Zayn Malik dice addio a Los Angeles. La popstar britannica ha infatti deciso di cambiare costa degli Stati Uniti e, di conseguenza, di mettere in vendita la sua splendida ed eccentrica villa di Bel Air, quartiere per ricchi della metropoli californiana.Per cedere la sua proprietà, edificata nel lontano 1962 ma sottoposta a recente ristrutturazione, e trasferirsi sull’altra sponda degli States, dove lo aspetta con trepidazione la modella Gigi Hadid, la sua celebre e affascinante fidanzata, l’ex One Direction chiede l’equivalente di 3,5 milioni di dollari, una cifra non certo modica ma ben giustificata dalla bellezza e dall’originalità dell’immobile.Sviluppata lungo una superficie di un acro e suddivisa in due abitazioni, del resto, la residenza di Malik dispone di lussuosissimi ed elegantissimi vani, tra i quali i tre magnifici bagni, le due magnifiche camere da letto, l’ammodernata cucina e la spaziosa sala da pranzo, e di alcune particolarità come la stanza a tema spaziale. Da segnalare, inoltre, ci sono l’immancabile (per un cantante) studio di registrazione e il grandissimo e rigoglioso giardino, dove trovano spazio un bar e una piscina riscaldata.Quella di Bel Air non è l’unica casa che il giovane Zayn sta tentando di cedere. Sempre con in mente il dolce pensiero di andare a vivere con la sua bella Gigi, con cui fa coppia fissa da due anni, il venticinquenne artista di Bradford ha recentemente messo sul mercato anche la sua casa di Londra. Situata nella ricca zona nord della capitale britannica, la dimora si distingue per i suoi innumerevoli confort e, soprattutto, per il bizzarro pub a tematica piratesca presente nel cortile. Chi non volesse farsi sfuggire l’occasione di diventarne il nuovo proprietario, dovrebbe essere disposto a sborsare 3,5 milioni di sterline, il prezzo fissato da Malik per la vendita.