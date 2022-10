di Angelo De Mattia

Se in quel “condominio” che è l’Unione, secondo un’espressione cara a Ciampi, un condomino con grandi disponibilità finanziarie pensa soltanto a consolidare il proprio appartamento mentre si manifestano segnali di movimenti tellurici, allora se ne deve dedurre che il condominio non funziona come dovrebbe, se non vi è una risposta adeguata del resto dei comproprietari. Fuor di metafora, è il...