di Adolfo Scotto di Luzio

Per dieci anni Napoli ha ospitato due poteri, ben identificati dai rispettivi “palazzi”, san Giacomo e santa Lucia, il Comune e la Regione. Due poteri, dunque, ben insediati in città e pienamente riconoscibili sulla carta topografica, ma anche profondamente diversi per linee di tendenza. Il primo, giocoforza, era un potere centripeto, quello del sindaco De Magistris, che sempre più nel corso della sua infelice...