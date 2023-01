di Piero Sorrentino

Non poteva che gongolare, Gaetano Manfredi, alla vista delle circa 50mila persone in piazza del Plebiscito e delle 100mila sul Lungomare, nella notte napoletana di san Silvestro. E che altro avrebbe dovuto fare? Sbaglia chi critica l’entusiasmo del sindaco, imputandogli non si capisce bene quale mancato rispetto delle minoranze dei residenti, o chissà che diabolico progetto legato alle tre F del modello borbonico di “Festa,...