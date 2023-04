di Sergio Sciarelli

Il turismo è l’argomento del giorno. Per quale ragione? Perché si scontra con almeno due situazioni contrapposte: il processo di gentrificazione che penalizza gli abitanti e l’asimmetria tra ritmi di sviluppo e attrezzatura del territorio che penalizza i turisti. Quando i numeri crescono in modo esponenziale non si possono evitare conseguenze negative in contrasto con i tanti vantaggi che scaturiscono da un fenomeno che...