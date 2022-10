di Sergio Sciarelli

Tra le tante situazioni che la nuova amministrazione comunale sta affrontando e risolvendo in una faticosa marcia verso una condizione di normalità a cui tutti aspiriamo, c’è un problema per il quale in questo anno di servizio non solo non si sono verificati progressi ma si sono avuti preoccupanti regressi. Il problema è quello del trasporto pubblico e, più in generale, della mobilità. Napoli rimane...