di Gerardo Ausiello

Non ci sono solo ladri di sogni. A volte, non spesso, ma a volte c’è anche chi quel sogno rubato te lo restituisce. È andata così con gli studenti dell’istituto Nazareth-Musto a cui, la notte del 31 gennaio, erano stati portati via tutti gli strumenti musicali. Dieci flauti soprano, altrettanti flauti di Pan, quattro flauti traverso, tromboni, sassofoni e clarinetti, persino grancasse, oboe, ottavini, rullanti,...