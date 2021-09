di Adolfo Scotto di Luzio

Le elezioni napoletane sembrano avere già un favorito, Gaetano Manfredi, ma il paradosso è che la gente perde facilmente interesse al suo destino di vincitore annunciato. Viene infatti meno quella tensione necessaria a sostenerne la corsa fino al traguardo e se questo non per forza deve incidere sul risultato finale, uno spazio pure lo apre per i competitori: molti supporter, certi del risultato, pensano di non essere necessari e...