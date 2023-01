di Mario Ajello

Una sorta di entusiasmo popolare ha accolto la notizia dell’arresto del boss super-latitante. Le scene di giubilo, a Palermo e non solo lì, nei luoghi pubblici e negli uffici, nei Palazzi istituzionali e nei palazzi del tessuto civile in cui viviamo noi tutti, raccontano un Paese che sa riconoscere un risultato evidente e che anche sulla base di questo - lo Stato evidentemente c’è - è pronto a credere in se...