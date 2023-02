di Romano Prodi

Non è stata una bella settimana: per le prospettive di pace, per i rapporti economici fra Stati Uniti ed Europa, per la solidarietà fra i Paesi europei e nemmeno per i rapporti fra l’Italia e i suoi necessari partner. Sulle prospettive di pace si poteva purtroppo pretendere poco perché tutti sono ormai dedicati a parlare solo delle possibili offensive di primavera: l’unico punto fermo è il rafforzamento...