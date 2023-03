di Angelo De Mattia

Considerato il susseguirsi in queste settimane di discorsi, dichiarazioni e interviste sull’aumento dei tassi da parte di molti componenti il Consiglio Direttivo della Bce, si potrebbe dire che la riunione “in presenza” fissata per domani si sia quasi interamente svolta “a distanza”, evidenziando posizioni contrastanti e finendo così per alimentare confusione e incertezze sulla linea di politica monetaria....