di Antonio Pescapè *

L’Antitrust ha multato Amazon con una sanzione record: 1 miliardo e 128 milioni di euro per “abuso di posizione dominante”. L’accusa è aver danneggiato tutti gli attori coinvolti nell’ecosistema nazionale degli acquisti online: i venditori indipendenti ospitati sulla sua piattaforma (e che non usavano i suoi servizi di logistica). I corrieri che consegnano per i venditori indipendenti, le aziende di...