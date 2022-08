di Titti Marrone

È dall’infanzia, dov’è custodito il bandolo della matassa di ciò che ciascuno di noi diventerà, che Diletta Balocco deve aver tratto la parola pronunciata ai funerali del padre: fortuna. Improbabile per ricordare l’industriale ucciso da un fulmine durante l’escursione in bici con un amico. Tant’è che l’altro giorno in chiesa ha sulle prime gelato i presenti. Per poi...