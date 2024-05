di Giuliano Noci

E dei governatori delle Banche centrali; apparentemente tutti compatti rispetto alle autocrazie almeno su due fronti. In primo luogo, coprire per i prossimi anni il gap del bilancio (si badi bene non le spese militari) dell’Ucraina grazie agli extra-profitti generati dagli asset russi congelati (sostanzialmente dall’Europa). Si è, in secondo luogo, espressa viva preoccupazione per l’utilizzo sistematico da parte della...