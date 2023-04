di Adolfo Scotto di Luzio

La cultura a Napoli è una questione molto delicata. Lo è non solo per la sua storia e per la sua tradizione, ma direi, soprattutto, per la perdita di tutto questo. Per la perdita appunto della storia e della tradizione. Da molto tempo la città vive un profondo smarrimento come è noto, reso più acuto dalla scomparsa di rilevanti riferimenti politici nazionali, ma con radici ben piantate nella sua vicenda...