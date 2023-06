di Adolfo Scotto di Luzio

Rivolto ai nostri connazionali all’estero, il presidente della Repubblica, in occasione della festa del 2 giugno, ha detto che «oggi lavorare all’estero non dovrebbe più rappresentare, per nessuno, una scelta obbligata, bensì una opportunità, specialmente per i giovani». È questa, ha poi aggiunto, la «responsabilità della Repubblica», auspicando che si possa passare dalla...