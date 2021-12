di Fabrizio Coscia

Riapre la Galleria Vittoria, ma chiude la Villa comunale. Il destino di Napoli sembra racchiuso in questa parabola beffarda degli ultimi due giorni. Un destino di eterno ritorno, o di eterna, purgatoriale attesa che le cose possano finalmente funzionare - tutte e in contemporanea - come in qualsiasi metropoli degna di questo nome. L’incendio che ha colpito l’altra sera la villa è solo il colpo finale di una lunga agonia che da...