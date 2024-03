di Stefano De Falco

Partiamo da un modello che usano spesso gli analisti di scenario, ovvero il modello delle fette di formaggio coi buchi. Può accadere che per una serie di eventi, casuali e causali, alcune fette di formaggio rappresentative delle barriere che si oppongono alla realizzazione di una certa dinamica, si allineino in modo tale che i loro buchi coincidano, dando così adito a un via libera di perforazione di tutti gli strati oppositivi....