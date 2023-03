di Angelo Carotenuto

Il Napoli ha in tasca da domenica sera il 72 percento dello scudetto. Possiede 65 dei 90 punti che servono per essere imprendibile. Dietro, non possono sommarne più di 89. A Spalletti ne occorrono dunque 25 nelle prossime 14 partite. È il passo tenuto finora dall’Atalanta. Saranno gli ultimi mattoncini di una squadra arrivata fin qui come una costruzione Lego, cresciuta per accumuli, strato su strato, un pezzo che si attacca...