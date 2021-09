di Piero Sorrentino

Per vedersi garantita profonda riconoscenza, a Napoli ancora più che altrove esiste un metodo infallibile: morire. Certo, si tratta di una soluzione un po’ troppo radicale e – ahinoi – irreversibile, ma di comprovata efficacia. Solo che, al contrario di altri luoghi, dove alle parole seguono i fatti, questa è la città della gratitudine in forma di cambiale, dove i ringraziamenti per i suoi figli illustri...