Lunedì 10 Giugno 2019, 00:01 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 00:50

Alfonso. Gli aversani dovevano decidere solo il nome del loro futuro primo cittadino, avendo già deciso, lo scorso 26 maggio, che sarebbe stato un Golia. Alfonso, appunto, per il centrosinistra; Gianluca per il centrodestra. La sensazione, come già evidenziato nei giorni scorsi, era nell’aria ed è stata confermata dal responso delle urne che hanno attribuito al giovane esponente del Pd un vero e proprio plebiscito.La certezza ufficiale della vittoria è giunta a mezzanotte ed è stata salutata da fuochi d’artificio e applausi delle circa mille persone presenti. Alfonso Golia, farmacista, già consigliere comunale, 36 anni appena, supportato dalle tre liste: Partito Democratico, Obiettivo Aversa, La Politica che serve con Alfonso Golia sindaco, è il nuovo sindaco della città normanna, avendo praticamente doppiato il suo avversario con il 66% dopo aver vinto anche il primo turno con poco più del 37% dei voti espressi.