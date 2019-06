Lunedì 10 Giugno 2019, 00:07 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 01:30

Festa in villa comunale per accogliere il neo eletto sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, candidato di Assieme, già primo cittadino dal 2015 al 2016. Per lui 7.340 preferenze pari al 62,78%. Lo sfidante di centrodestra, Nello Savoia, ha conseguito 4.352 voti (37,22%). Una differenza di quasi tremila voti per Della Ragione (giornalista, 32 anni), sostenuto da Freebacoli, Diamo a Bacoli e Città Flegrea.