Lunedì 10 Giugno 2019, 00:18 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 01:13

Il ribaltone che non ti aspetti. Un risultato a sorpresa che solo in pochi avevano previsto. Un risultato che sconvolge gli equilibri politici locali e che farà a lungo discutere. Il candidato del Centrosinistra, Enrico Franza, riesce a battere al ballottaggio, Domenico Gambacorta del centrodestra, sindaco uscente che al primo turno, sebbene sostenuto da sei liste che avevano raccolto il 61% dei suffragi, non era riuscito a vincere per una manciata di voti, fermandosi al 48,67%. Franza prevale al ballottaggio con il 52,66%. Gambacorta si ferma al 47,34%.