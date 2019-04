Sabato 27 Aprile 2019, 19:16

Uniti per Capaccio PaestumEttore Bellelli, Rosalinda Calamusa, Teresa D’Alessio, Antonia Daniele, Nico De Rosa, Giovanni Desiderio, Eugenio Guglielmotti, Antonio Mautone, Rosaria Merola, Francesco Petraglia, Giancarlo Piano, Maria Luisa Poppiti, Carmen Lorenza Sacco, Rosaria Santomauro, Antonio Scariati, Lucia Taglianetti.Concretezza e Stabilità con AlfieriLucio Conforti, Katia Daniele, Antonio Di Filippo, Angela Di Lucia, Sara Di Mottola, Fiorenzo Grompone, Carmen La Rocca, Gianfranco Masiello, Antonio Mastandrea, Orlanda Annarita Mauro, Anna Samantha Mitrano, Anna Maria Monte, Fernando Nunziante Mucciolo, Cinzia Sabia, Maria Vignola, Olga Voza.Insieme per AlfieriRosanna Beatrice, Claudio Caraffa, Giovanna Caroccia, Luciano Ciuccio, Marco De Santis, Claudio Di Blasi, Vincenzo Di Riso, Anna Giliberti, Maria Giugliano, Angelo Merola, Filomena Picone, Alberto Rizzo, Michele Torlo, Rossella Vecchio, Paolo Volpe, Ciro Vuto.Il Popolo Capaccio Paestum Franco Alfieri SindacoGeorgiana Achitei, Davide Annunziato, Domenico Camardo, Paola Antonia Cortese, Claudia D’Angelo, Donato De Rosa, Rosanna Desiderio, Maria Antonietta Di Filippo, Emilia Erra, Fernanda Gorga, Granato Ianniello, Maria Ferdinando Mucciolo, Angelo Peduto (detto Gray), Vincenzo Rubini, Gesù Sica.Energie in Comune con AlfieriPasquale Accarino, Enrico Bisantis, Boulaghmal Mehdi, Andrea Campanile, Vincenzo Cioffoletti, Anna Di Napoli, Manlio Donatiello, Gennaro Esposito, Antonella Ferri, Emilia Greco, Angelica Paolino, Domenico Raito, Giovannina Ricci (detta Giovanna), Costantina Stio, Francesco Visco, Silvana Patrizia Visconti.Alfieri SindacoRosaria Ariete, Giuseppina Borrelli, Giovanni Cirone, Vito Desiderio, Donatella Di Filippo, Giancarlo Di Filippo, Antonio Di Stasi, Anna Ferrucci, Claudia Modugno, Pietro Noce, Rosanna Pellegrino, Maria Rosaria Picariello, Giuseppe Pipino, Umberto Puca, Emanuele Sica, Roberto Valva.Alfieri per Capaccio PaestumCarmine Caroccia, Goisuè Cerrato, Giusy Cetrangolo, Igor Ciliberti, Antonio Coviello, Manila De Vivo, Maria Franco, Maria Marino, Giuseppe Martuciello, Gabriele Mauro, Pasquale Mazza, Maurizio Paolillo, Teresa Piano, Giuseppe Ristaldi, Elena Antonia Sabia, Rosario Stanzione.Democrazia Capaccese con Franco Alfieri sindacoMarina Agosto, Antonio Agresti, Fabio Barlotti, Giuseppe caceci, Francesco D’Avino Junior, Mariateresa Di Filippo, Gianni Di Spirito, Rosita Galdi, Michele Gallo, Carmela Mantella, Patrizia JMartino, Michele Milano, Stefania Nobili, Isabella Russo, Vincenzo Santoro, Fabio Scariati.Insieme SICAmbiaMartina Alessio, Tiziana Catania, Pasquale Cetta, Nicola Angelo Craba , Carmine De Rosa, Cosimo Di Filippo, Pietro Falivene, Maria Rosaria Gerundo, Maria Rosaria Giuliano, Annamaria Graziuso, Francesco Longo, Donato Merola, Francesco Palladino, Matteo Picariello, Deborah Eliana Rinaldi, Maria Grazia Volpe.Marino AzzurriPasquale Marino, Giuseppe Bottalico, Giuseppe Bruno, Mariacarmela Buccino, Manuela Cerruti, Domenico D’Angelo, Daniela Galardi, Giancarlo Lavigella, Fausto Marandino, Paola Merola, Salvatore Nacarlo, Rosanna Orlando, Silvana Tortora, Sabrina Valva, Domenico Vecchio (detto Mimmo).Lega SalviniAntonio Accarino, Pasquale Borello, Vincenza Buonanno, Monica Caiazzo, Natascia Cammareri, Fabio D’Alessandro, Eduardo D’Alessio, Filomena Di Luccio, Emilio Gatto, Nicoletta Giuliani, Mara Grimaldi, Palmira Giovanna Mucciolo, Maria Gabriella Natale, Antonio Scovotto, Grazia Sepielli, Carmine Tedesco.Fratelli d’ItaliaAntonella Caiazzo, Raffaele Caputo, Giuseppe Casella, Cosimo D’Angelo, Annasofia Di Palma, Michelina Di Spirito, Rossella Gioia, Itala Iannello, Serena Landi, Donato Mauro, Antonio Mollo, Genovea Nappo (detta Genny), Angelo Quaglia, Domenico Rondinella, Francesco Sica, Carmela Trippa.Tre TorriDomenica Barlotti (detta Dominique), Antonio Cataneo, Alessio D’Angelo, Iolanda De Napoli, Lucio Di Filippo, Antonio Di Giacomo, Alexandra Flavia Grattacaso, Giuseppe Iannacco, Carmine Merola, Giuseppina Mitrano (detta Giusy), Michele Naddeo, Petronela Maria Padurariu, Donatella Pannullo, Donatella Raeli, Luca Sabatella, Mattia Tarallo.Avanti Capaccio PaestumRosaria Bavoso, Carmine Caramante, Monica Cinelli, Alessandra Gaito, Mauro Gnazzo, Grazia Gorrasi, Antonella Grandino, Domenico Maffione, Sergio Mancoletti, Nicole Mandetta, Marianna Matrone, Lorenzo Nacca, Ulderico Paolino, Pasquale Petraglia, Annamaria Rizzo, Angelo Santomauro.Adesso Capaccio PaestumEmanuele Cavaiolo, Filomena Ciaurro, Milena Cicatiello, Luigi De Padova, Giovanna Esposito, Carmine Federico, Carmela Galasi, Lara Marino, Oscar Nicodemo, Gaetano Pecora, Fausta Petraglia, Antonina Privato, Antonio Procida, Gaetano Rubini, Giovanni Taddeo, Ottavia Voza.Capaccio Paestum FuturaPia Adinolfi, Enrico Bellelli, Vincenzo Cerullo, Donato D’Angrelo, Giovanni Flagello, Elisa Marandino, Mirella Marra, Giovanni Monzo, Ada Nigro, Ulderico Paradiso, Roberta Perrotta, Dario Petraglia, Carmine Perozziello, Francesco Pipolo, Maria Rizzo, Giocondo Vivone.