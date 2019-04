Sabato 27 Aprile 2019, 21:04

Uniti per ArpinoEsposito Orlando detto Orlando, Carola Emmanuele, Gargano Rosario, Pallante Raffaele, Perrotta Rosario, Scognamiglio Pasquale, Serra Santolo Mario, Vitale Carlo, Baldi Vanessa Flaviene, Barrasso Annalisa, Cantone Antonietta, Carrino Maria, D’Andrea Maria Rosaria, Pesce Ida, Pone Laura, Prospero Stefania, Romano Ilenia, Rotello Marcella, Torino Andrea, Zuriello Marianna.Casoria risorgeNapoletano Dolores detto Ondoso, Bacino Ida, De Angelo Tommasa, Di Sabato Immacolata, Fiorentino Carmela, Graziano Daiana, Langella Giovanna, Orefice Anna, Rosati Felicia, Sisto Simona, Spelta Antonella, Astuni Ciro, Cozzolino Giuseppe detto Pino, De Pompeis Bruno, Esposito Vincenzo, Fontanella Giovanni, Gicco Emanuele, Maggio Mario, Maiello Francesco, Perrotta Fabio, Strazzullo Francesco, Tritto Arnaldo, Varese Michele, Vettone Tommaso.Movimento 5 StellePalumbo Gaetano, Anastasio Ersilia, Noli Fabio, Ruocco Margherita, Baratto Mauro, Capasso Antonio, Caputo Annalisa, Forlenza Renato, Nave Cosimo, Parisi Flora, Adinolfi Antonietta, Passariello Cristiana, Ricciardi Alessio, Bandiera Valerio, Adinolfi Fabio, Cicala Stefano.Casoria liberaMarro Luisa, Ambrosio Paola, Bianco Aniello, Blasotti Salvatore, Capano Andrea, Caputo Anna, Carboncino Marco, D’Anna Anna, De Maria Umberto, Gigliotti Carmen, Lanzante Anna Emilia, Leoncino Rosario, Mileto Massimo, Moccia Pasquale, Petrazzuolo Vincenzo, Riccardi Alessandra, Rossetta Vincenzo, Rullo Vincenzo, Salma Sossio detto Sossio, Sarmiento Giuseppe, Stilo Maria Grazia, Talletti Rosalba, Tignola Pasquale, Villani Matilde.Cittadini per beneBarra Giuseppe, Bruno Marianna, Castaldo Giovanna, Ciabatti Aniello, Clarino Ermelinda, D’Anna Vincenzo, De Martino Antonietta, Di Micco Arianna, Di Paola Giuliano Ciro, Esposito Francesco, Ferrara Francesca, Ferreri Mauro, Iacono Gabriella, Iodice Salvatore, Melluso Domenico detto Mimmo, Onorato Geronima, Pischetola Antonio, Rullo Annunziata, Russo Angelo, Santamaria Gennaro, Scarpato Danilo, Verre Marianna.Obiettivo ComuneGraziuso Alessandro Mariano, Russo Francesco detto Franco, Amoriello Massimo, Amoruso Marianna, Barretta Antonietta detta Antonella, Canonico Loren, Cardillo Monica, Cassettino Stella Rosaria, Castiglia Antonio, Colucci Concetta, Cresci Valerio, De Innocentis Alessandro, Di Giacomo Annamaria, Esposito Guido, Graziano Gaetano, Normino Francesca, Perone Valerio, Persico Teresa, Polito Ugo, Puzone Martina, Rullo Nicola, Santoro Veronica, Sparavigna Nicola, Tartaglione Giuseppe.Insieme per CasoriaD’Anna Giuseppe, Cortese Gianluca, Aiello Stefania, Biancardi Armida, Bisesti Assunta, Botta Giovanni, Cavaliere Giovanni, Cignola Domenico, D’Apuzza Federica, De Crescenzo Florina, De Nuzzo Angela, Donatore Rosa Anna, Esposito Giovanni, Granata Giuliano, Liccardo Carmela, Montebello Fabio, Ponticelli Biagio, Possente Francesco, Preziuso Maria, Puzio Marianna, Scala Roberta, Tagliaferri Nunzia, Ziccardi Vincenzo, Ardito Antonio.Casoria vivaIavarone Salvatore, Barone Concetta detta Titti, Carbone Francesco Antonio, Chiantese Francesco, D’Angelo Luisa, Dattilo Roberta, D’Anna Antonella, D’Auria Antonio, De Rosa Alessandro, Frascogna Patrizio, Grieco Ludovico, Iengo Pietro, Incoronato Cristina, Laterpa Veronica, Manna Rosa, Moccia Nicola, Palmieri Rita, Perrella Anna, Pizza Amalia, Rocco Salvatore, Russo Vincenzo, Salzano Barbara, Sdummo Antonio, Silvestri Assunta detta Susy.Casoria nel cuoreRamaglia Vincenzo, Ferrara Mauro, Marino Salvatore, Amendola Edelweiss, Carleo Domenico, Cerasuolo Vincenzo, Chiuchiolo Marialinda, Costantino Julia, Cristiano Antonio, D’Agostino Gianpiero, De Sortis Stefania, Esposito Aniello, Falco Martina, Gimmarino Vittoria, Martinelli Francesco, Mazzola Gemma, Ondoso Marianna, Sabatino Costantino, Santaniello Federica, Scarpati Fortuna, Silvestri Giovanni, Sollo Vincenzo, Vitale Patrizia, Borriello Carmine.Scelta democraticaScialò Carmela, Romano Marianna, Spiezio Teresa, Coppola Assunta, Montanaro Antonella, Cusano Mariarosaria, Liardo Palma, Giugno Caterina, Bottone Antonia, Nazzario Giuseppina, Scognamiglio Maria, Nurra Alessandro, Nasti Vincenzo, Ingaldi Yuri, Lione Giuseppe, Campagnola Pasquale, Cecere Vittorio, Russo Alessandro, Tranchino Rosa, Bossa Rachele, Iazzetta Raffaele, Guido Antonio, Covato Maria, Amato Patrizia.Uniti per CasoriaPetrone Raffaele, Colurcio Marco, Castaldo Emiliana, Piscitelli Anna, Micco Loredana, Meluzio Anna, Normino Ferdinando, Cerbone Francesco, Gallotto Francesca, Ianarone Michele, Musella Vincenzo, Russomanno Carmela detta Carmen, Monaco Alessandro, Liquore Pasquale, Iorio Francesco, Paldieri Antonella, Menale Martina, Coltorti Alessio, Boemio Chiara, Paldo Giulia, Cavaliere Pasquale, Esposito Giovanni, Cirillo Raffaele, Copertuccio Pietro.Liberiamo CasoriaBuonomo Gennaro, Caruso Doriana, Catapano Manuela, D’Alterio Luca, Di Mauro Rossella, Ferrante Gerardo, Ferrara Maria, Festa Gennaro, Iodice Barbara, Martiniello Umberto, Nicolucci Amalia, Perrotta Luigia, Petrellese Antonio, Portella Stefano, Salice Otello, Sannino Eleonora, Spiezio Antonio, Testa Agostino, Vitale Maria, Zinzi Anna, Andolfo Ciro, Postiglione Antonietta.Fratelli d'ItaliaAltieri Gennaro, Basile Giuseppe, Busco Rosario, Caputo Andrea, Castiello Angela Rosa, Cuomo Rosario, D’Antò Giacomo, De Muro Annina, Di Paolo Clementina, D’Ippolito Ileana, Ferrara Giuseppe, Lucchese Pasquale, Mangani Nicola, Medina Vincenzo, Palmentieri Giuseppina, Paone Alfonso, Francese Vincenzo, Paone Antonio, Carfagna Carlo, Peruggi Mariagrazia, Pizio Giuseppe, Sibilio Gianluca, Paone Raffaele.UdcDel Prete Giovanni, Casolaro Gennaro, Arciprete Margherita, Barra Teresa, Boragina Rosario, Casalnuovo Rosa, Giacometti Giovanna, Maione Carmine, Muriano Marianna, Parisi Anna, Riera Armando, Tizzano Antonella, Pizzo Giovanna, Capasso Vincenzo, Abate Antonia.Forza ItaliaBellè Nunzio, Cacciapuoti Luca, Celardo Annarita, D’Anna Armando, D’Elia Nunzio Domenico, Ferrara Antonio, Iavarone Lidia, Imperatore Raffaella, Iorio Vincenzo, Iovino Antonio, Lanero Anna, Loconsole Errichiello Rosa, Marta Maria, Muto Ludovico, Orefice Maria, Paone Marco, Perone Federica, Pone Salvatore, Pugliese Maria Laura, Puzone Alessandro, Ranieri Dario, Rullo Concetta, Russo Gianluca, Tortorella Davide.Condivisione popolareCalì Maria, Capone Claudio, Carbone Laura, De Stefano Maria, Del Gaudio Anna, Esposito Santina, Gambardella Giuseppe, Genovese Angela, La Porta Paola,Mattiello Carmela, Meer Addolorata Immacolata, Meer Daniela, Monfrecola Carmine, Muto Salvatore, Patricelli Salvatore, Perna Francesco, Perna Giuseppina, Pirone Lucio, Saporito Luisa, Sibilio Valeria, Sparviero Antonio, Trotta Carmela, Vittozzi Anna Maria, Zitoli Carmine.Lega Salvini CampaniaBarbuto Alessio, Bosso Eduardo, De Micco Luigi, De Rosa Antonio, Di Palo Arcangelo, Fico Gennaro, Figlioli Ylenia, Grossi Ciro, Iorio Pasquale, Mazzarella Andrea, Palladino Antonio, Perna Viviana, Popoli Valentina, Rullo Immacolata, Russo Edda detta Edda, Sepe Carla, Spinuso Giovanni, Stufato Corrado, Trentino Amerigo, Vitale Antonio, Viziola Oreste, Capuozzo Vincenza, Strazzullo Nunzia, Gialone Angela.Angela Russo sindacoCarfagna Carlo, Carrozza William, Castaldo Raffaele, Catalano Mariarosaria, Ciaramella Ornella, Cirillo Anna, D’Adamo Naika, De Luca Anna, Della Corte Guido detto Pachiderma, Di Finizio Claudia, Di Martino Silvana, Di Rosa Raffaele, Ferrara Anna, Francese Vincenzo, Galasso Antonio, Laezza Gennaro, Paone Antonio, Penza Antonio, Russo Nadia, Sepe Gennaro, Spaventa Alberto, Tancredi Antonietta, Trojano Gennaro detto Rino, Verolla Raffaella.Partito DemocraticoCimmino Anna, Muto Giulia, Migliore Carmela detta Carmen, D’Anna Giuseppe detto Peppe, Tramontano Giuseppe, Infantino Franco, Arnone Angela, Ilardi Ivan detto Ivano, Borriello Domenico, Mauriello Gianluca, Pelella Maria Giovanna, Esposito Orsino detto Orsino, Squadritti Irene, Tontaro Francesco, Pistone Francesco, Ciccarelli Mara, Casolo Caterina, Marigliano Valentina, Russo Francesco, De Stefano Raffaele, Vetrano Marcello, Pagliuca Assunta detta Susi, Del Mondo Giuliana, Mosca Giuseppe.A viso apertoStorti Paolo, Abete Anna detta Anita, Angellotti Santa, Castiello Biagio, Colonna Romano Vittoria, Danise Salvatore, D’Afiero Salvatore detto Savio, D’Anna Carmen, Delle Donne Pasquale, Delle Grazie Maria, Duro Maria, La Montagna Gaetano, Maffei Laura, Masiello Patrizia, Mazzocchi Veronica, Moccia Clementina, Petrellese Nicola, Pezzella Mauro, Pianese Ciro, Profili Tommaso, Rocco Vincenza, Russo Lorenzo, Speranza Francesca, Giorgio Roberta.Cambiamo Casoria insiemeRiccardi Marianna, Esposito Fabio, Alfano Daniela, Anastasio Claudia, Barile Domenico Francesco, Braciglianese Simona, Caccavale Gennaro, Ciardiello Alessia, Colosimo Ottavia, De Angelo Alessio, Di Domenico Marco, Ferraiuolo Cristina, Grablovitz Antonietta detta Tonia, Iacuzio Matteo, Iavarone Emanuela, Orecchio Raffaela, Pomo Salvatore, Puleo Corrado, Rosati Roberto, Russo Antonio, Scarpato Emanuela, Sica Adriano, Troianiello Debora, Veneziano Margherita.Più EuropaAngelino Raffaele, Barretta Giovanni, Di Falco Carmela, Di Luca Federica, Esposito Francesco, Ingannato Mauro, Maglione Francesco, Manna Assunta, Montuoro Ornella, Napoletano Mario, Pagliuca Giuseppe, Palladino Maria, Pizzo Gaetana, Ponticelli Rosa, Romano Vincenzo, Russo Giuseppe, Sacrano Angelo Antonio, Sesti Ottavino, Sparice Giuseppe Maria, Torella Fortuna, Zucaro Aldo, Di Vincenzo Teresa, Rastiello Francesco.Lega Sud AusoniaPostorino Antonio, SArnataro Monica, Arnone Salvatore, Bellavita Espedito, Bellavita Federica, Bellavita Noemi, Cangiano Vincenzo, Castaldo Alessio, Conte Francesco, D’Anna Vincenzo, Daniele Tommaso, Di Nardo Vincenzo, Esposito Immacolata, Lucignano Enza, Piccolo Ottavia, Salzano Angelo, Volpe Laura, Zaccariello Giovanni.Sei di Casoria seGalluccio Teresa, Re Diego, Ulissi Valerio, Amato Luisa, Falco Consiglia, Cristarelli Carlo, Spaventa Antonietta, Auditano Angelo, Spena Olga, Alghiri Raffaele, Monda Cinzia, Laezza Antonio, Casucci Rosaria, Sperindeo Gianluigi, Acunzo Cristian, Margotti Nayra, Vigorito Marco, Buonfiglio Vincenzo, Graniglia Alessia, Ferrara Carmine, Russo Pasquale, Orefice Maria.Articolo 1Villino Giovanni, Arnone Raffaella, Avenuso Mauro, Caiazzo Luca, Cuomo Anna, D’Ambra Francesco, D’Angelo Rosario, D’Urso Domenico, Galliano Anna, Maione Marta, Mandato Vincenzo, Napolitano Marco, Palmentieri Sabato, Perone Leonardo, Russo Fulvia, Sangermano Raffaele, Gagliardi Raffaella, Vanore Annunziata, Vitagliano Eduardo detto Aldo.