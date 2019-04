Sabato 27 Aprile 2019, 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città LiberaRosanna Angrisani, Maurizio Apicella, Laura Armenante, Massimiliano Citarella, Carmela De Vivo, Andrea Ferrentino, Stefano Ferro, Lucia Fortunato, Giuseppina Maiorino, Andrea Monetti, Bartolomeo Pagano, Raffaella Pannullo, Rosario Santucci, Arianna Trezza, Annabel Villani.+Rete con CuofanoAntonio Attanasio, Loredana Bevilacqua, Filomena Califano, Vincenzo Rosario Coppola, Saverio D’Acunzi, Emilia Fattoruso, Caterina Ferrigno, Giuseppe Fiorello, Michele Genco, Federica Iannone, Maurizio Lamberti, Carmela Palmieri, Massimo Petrosino, Gemma Petti, Isabella Siani, Maria Terrone.La Nostra TerraIvano Attanasio, Veronica Avella, Alfonso Bosco, Anna Rita Colavolpe, Pasquale De Pascale, Biagio Esposito, Gerardo Ferrante, Carmine Rosario Ferrentino, Maria Angela Lambiase, Autilia Lenza, Antonio Pagano, Antonio Palumbo, Gerardo Ruotolo, Federico Sasso, Giuseppa Maria Vigorito, Rosa Angela Villani.Comunità Italia Nocera SuperioreRosario Annarumma, Giuseppe Armenante, Carmelina Baio, Gerardo Bosco, Margherita Califano, Ivana Carpentieri, Valeria Mara Cicalese, Salvatore Coppola, Patrizia Ferrentino, Annica Fortunato, Diana Gagliardi, Michela Landucci, Annunziata Lombardi, Gennaro Luciano, Raffaele Satiro, Giuseppe Senatore.Viva Nocera SuperioreGiulio Abate, Assunta Aprile, Enrico Bisogno, Maria Capasso, Annalisa Carleo, Raffael Cicalese, Valentina Cimmelli, Giuseppe De Rosa, Katia Iovine, Fabio Lopez, Maria Lucido, Gennaro Pagano, Maria Stefania Maddalena (detta Stefania) Riso, Maria Sessa, Emilio Taiani, Vincenza Caterina Vulai.AncOra! CuofanoGiovanna Amato, Anna Battipaglia, Antimo Califano, Jessica Castiello, Maria Avvocata Cicalese, Patrizia D’Acunzi, Raffaella Formisano, Carmine Gaudino, Maria Gaudioso, Salvatore Lamberti, Stefania Manzi, Francesco Palumbo, Michele Salvi, Giuseppe Salzano, Paolo Carmine Sessa (detto Paolo), Carmine Somma.Movimento 5 StelleCarlo Mandara, Grazie Apicella, Daniela Attanasio, Giuseppe Calabrese, Loredana De Rosa, Caterina Gioviale, Salvatore Lamberti, Giuseppe Mannara, Sara Milite, Nicola Milite.La Nostra Nocera SuperiorePierpaolo Battipaglia, Pietro Calogero, Antonio Carrieri, Marcellino Cicalese, Alessio Colella, Luigi Cremone, Rosario Danisi, Maria Maddalena De Santis, Maria Teresa Di Giuseppe, Pasquale Ferrante, Arianna Gentile, Fabio Imparato, Annamaria Palumbo, Manila Senatore, Marialuisa Siepi, Giuseppe Tataranno.Nocera CivicaMarco Albani, Marco Barone, Katia Chiancone, Alfonso Cuofano, Biagio De Rosa, Buonaventura Del Cuoco, Rosario Fabbricatore, Gelsomina Guarnaccia, Giovanna Lauro, Gaetano Marotta, Vincenzo Pironti, Carmine Ricciardi.UdcRaffaelina Annunziata, Salvatore Capaldo, Marta Costantino, Giovanna Cuomo, Catello Ferrentino, Gerardo Fiorentino, Raffaele Guadagno, Annamaria Oliva, Gerardo Orilia, Antonio Pedone, Alessio Pisacane, Filomena Puopolo, Gianlucio Scarano, Mafalda Sirica, Giuseppe Villani, Francesco Guarnaccia.Lega SalviniLucia Amato, Antonio Consiglio, Antonietta D’Amico, Vincenzo Faiella, Luigi Fucito, Mario Greco, Giuseppe Iuliano, Franco Lodato, Nicola Manzo, Daniele Masullo, Modesta Palladino, Gabriele Petti, Gaetano Rispoli, Carmelina Ruggiero, Paola Siano, Annamaria Villani.Figli della Nostra TerraMarianna Abate, Giuseppe Califano, Mattia Caso, Maria Consiglia Cimino, Italia Fabbricatore, Ciro Ferrentino, Luigi Fiorentino, Gennaro Loffredo, Nicola Minieri, Roberto Odierna, Francesco Padovano, Sonia Palumbo, Giovanna Pisapia, Graziella Robustelli, Pietro Vitolo, Aniello Esposito.Fratelli d’ItaliaFranco Pagano, Raffaele Genco, Carmine Amato, Chantal Angrisani, Giuseppe Attanasio, Veronica Barba, Caterina Califano, Francesco De Angelis, Salvatore Esposito, Domenico Fabbricatore detto Mimmo, Giuseppe Gifone, Raffaella Iannone, Roberta Morati, Mariateresa Oliva, Antonio Petti, Aurelio Salierno,Forza ItaliaAntonietta Afeltra, Stefania Cappello, Annalisa Cascone, Adriana Greco, Monica Santucci, Rosaria Scarano, Katrin Pisacane, Gennaro Di Lauro, Francesco Pecoraro, Gaetano Pedone, Alessandro Romano, Giuseppe Rossi, Angelo Ruggiero Ruggiero (detto Ruggiero), Pietro Torre, Marino Milano, Salvatore Cuomo.Un Amico in ComuneLoredana Avallone, Maria Benedetta, Barbagallo, Carmine Bisogno, Alfonso Buonfiglio, Davide Cuofano, Guido Donatiello, Luigi Fedele, Anna Galiano, Maria Giarletta, Pierpaolo Marcello Lanzetta, Margherita Napolitano, Francesco Pagano, Valentina Palumbo, Gregorio Posticcio, Gennaro Rondino, Davide Schiavo.Legalità e TrasparenzaVincenzo Trezza, Maria Maddalena Maiorano, Alfonso Scarpetta, Maurizio Salsano, Bruno Lambiase, Antonio Palladino, Antonio Coppola, Virginia D’Acunzi, Alessia Noviello, Maria Rosaria Buonocore, Luciana Ferrara, Pierpaola Muro, Angela Iannone, Giuseppe Vastola, Concetta Pacifico, Micaela Desiderio Vigorito.Lega per l’ItaliaLuigi Pergamo, Giuseppina Chiocchi, Vincenzo Calvanese, Valentina Benvenuto, Antonio Granato, Nicola De Domenico, Raffaele Macri, Margherita Pino, Giulia Gucciardo, Gerardo Petti, Maria Giordano, Enza Pagano, Antonio Amato, Antonio Battipaglia, Rosanna Russo, Mario Celentano.Senso UnicoAntonio Salzano, Ferdinando Della Mura, Alfonso Ruggiero, Alfonso Villani, Francesco Crescenzo Satiro, Mattia Nerino, Vincenzo Clemente, Anna Picariello, Ida Pascale, Maria James Lisbeth, Annarita Sgarano, Luigia Iannone, Modestina Palladino, Fabio Senatore, Rosaria Jerra, Fernando Milite.Teniamoci per manoAntonio Mastrolia, Caterina Montuori, Cecilia Cioffi, Marilena Gaudio, Raffaella Russomando, Gaetano Bisogno, Carmela Ruocco, Immacolata Cicalese, Alfredino Crispo, Fausto Carpentieri, Cosimo Morga, Deborah Aiello, Mario Senatore, Alfonso Nozzolino, Carmine Vitale, Loredana Morettino.Polis SAEzio Calabrese, Rossella Calvanese, Antonio De Bartolomeis, Viola De Falco, Maria Faiella, Raffaella Grimaldi, Guido Lambiase, Francesco Saverio Minardi, Sergio Minieri, Carmine Montalbano, Anna Cuomo, Francesco Paciello, Antonia Pannullo, Eduardo Scianni, Diego Vassalluzzo, Filomena Vitale.Contro ventoArturo Bonavita, Alfonso Consalvo, Luca De Angelis, Alma Del Prete, Raffaele Giorgio, Ida Granito, Oksana Kretynina, Carmela, La Porta, Giuseppe Pannullo, Marcello Pepe, Daniela Piu, Tiziana Polverino, Alfonso Salvim Luigi Senatore, Veronica Vittore, Alfonso Zurro.AzioneMiriam Amarante, Gerardo Bartiromo, Giacomo Benigno, Margherita Boccia, Anna Casaburi, Francesco Cuofano, Lucia Di Lorenzo, Fortunata Gallo, Enrico Lampo, Anna Antonietta Marino, Vicente Jesus Salsano, Alberto Sellitti, Angelo Senatore, Angela Sorrentino, Agostino Trimarco, Basilio Villani.ConoscerePierpaolo Attanasio, Francesco Barone, Andrea Biagio Barra, Federico Bergaminelli, Marianna Considerato, Antonietta De Sio, Maria Luisa Fariello, Marcello D’Amato Fraiese, Alfonsina Laierno, Luisa Lamberti, Virginia Malafronte, Liliana Marzucca, Annapia Limite, Nausicaa Occhipinti, Teo Galante Oliva, Vincenzo Sarno.NavigandoVincenzo Amarante, Patrizia Capone, Rosa Cascella, Lucia Cuomo, Anna Maria De Tommaso, Alfonso Ascenzio Errante, Maria Esposito, Antonio Gambardella, Mariarosaria Granito, Antonino Iaccarino, Stefania Padovano, Alfonso Palladino, Francesco Passanese, Gaetano Telese, Andrea Trotta, Massimo Volpe.EmersioneRaffaele Apicella, Nicola Arcella, Pasquale bassano, Marianna Battipaglia, Antonio Bisogno, Marco Cimasa, Rosanna Lamberti, Salvatore Lombardo, Tiziana Miranda, Fabio Mosca, Mariarosaria Nizza, Ida Pannullo, Alex Ruggiero, Concetta Federica Santoriello, Armando Senatore, Michele Vicidomini.Da SudCarmine Belardo, Aniello Crescenzo, Sabato Crescenzo, Francesco Di Mauro, Davide Fierro, Lucia Gambardella, Filomena Gargano, Margherita Iuliano, Antonio Lamberti, Michela Lodato, Antonio Palma, Dario Parlato, Pasquale Pecoraro, Cesare Piselli, Soledad Maria Roque, Rosanna Trapanese.