Sabato 27 Aprile 2019, 20:51

Federazione abateseAbagnale Camillo (detto Dottore), Abagnale Francesca, Alfano Pasquale, Bozzaotre Gerardo, Cascone Salvatore, Coppola Luisa, Sullo Carolina, Di Risi Catello, Donadio Donatella, Esposito Carmine, Falconetti Giuseppina (detta Pina), Nastro Salvatore, Rispoli Agostino (detto marzaiola), Rosanova Antonietta (detta Antonella), Sabatino Domenico (detto Mimmo), Staiano Gennaro.Progetto abateseAlfano Agostino, Ametrano Mariagrazia, Avitabile Luigi, Cannavacciuolo Luigi, Coppola Carlo (detto Tonino), D’Aniello Salvatore, D’Auria Immacolata (detta Imma), Esposito Assunta (detta Assunta), Federico Anna, Fontanella Alfonso, Garofalo Pasquale Alessio (detto fiorista), Maggiolini Maria, Parvolo Giuseppe (detto Peppino), Scarpato Antonio, Torrente Filippo, Varone Bianca Rosa Alessia Jessica.Ilaria Abagnale sindacoAfeltra Lucia, Amendola Angela, Amendola Roberto (detto Direttore), Calabrese Gennaro (detto Rino), D’Auria Immacolata, Di Riso Antonio, Ferraioli Luca, Galasso Raffaele, Gargiulo Chiara, Manfuso Tobia (detto Tobia), Russo Camillo, Russo Rosamaria (detta Rosita), Ruotolo Ausilia (detta Liana), Savarese Pietro Paolo (detto Pietro), Scelzo Giuseppe, Vernassi Crescenzo (detto Enzo).Noi con Ilaria sindacoAbagnale Anna (detta Anna), Abagnale Raffaele, Afeltra Pasquale, Argentieri Amedeo, Calabrese Carmine, Condurat Bianca-Gabriela, D’Antuono Vincenzo, Mandara Annamaria, De Stefano Anna, Manzo Francesco Paolo, Marotta Ezzechiele (detto Lello), Nocera Antonella, Rosanova Gianpiero, Staiano Giuseppe, Vanacore Luisanna, Vertolomo Michele.Per D'Auria sindaco​Alfano Massimo Alfonso, Calabrese Giuseppe, Cerchia Gennaro, D’Aniello Antonietta, D’Auria Giuseppe (detto Peppe), Paletta Davide, Pelo Marianna, Schettino Vincenzo, Sicignano Rosanna, Spinelli Anna, Varone Lucia, Vitale Domenico, Vitiello Crescenzo, Sicignano Federico, D’Auria Rolando, Della Corte Immacolata.Liberi e democratici per Sant'Antonio AbateAbagnale Lucia, Abagnale Martino, Amendola Giovanni, Bene Giovanni, D’Aniello Teresa, D’Auria Andrea, Fratto Rosa, Giordano Benito, Lombardi Aniello, Manfuso Alfonso, Mudo Raffaella, Pastorino Antonella, Rispoli Giovanna, Sicignano Anna, Somma Stefania, La Mura Raffaella.Rivoluzione abatese per Carmine D'AnielloAprea Mariarosaria, Cozzolino Pasquale, Cretella Caterina, D’Alterio Vincenza, D’Aniello Alessandro, De Furia Renato, Fabbrocino Giovanni, Gauterio Carmela, La Mura Daniela, Mascolo Francesco, Miccio Rinaldo, Orlando Carlo, Paolino Giulio, Russo Laura, Santaniello Alfonso.Varone per Carmine D'Aniello - Terra miaVarone Antonio, Torrente Salvatore, D’Auria Emilio, Di Riso Orazio, Sessa Gabriele, Esposito Carlo, Abagnale Virginia, Cordiano Cristina, Ruotolo Emanuela, Trinalli Consiglia detta “Conny”, Manzo Maria, Sicignano Angelina, Elefante Vincenzo, Longobardi Francesco, Carmine De Rosa, Brevetto Antonino.Uniti per Sant'Antonio AbateAfeltra Arnaldo, Cavaliere Carla, Criscuolo Antonio, D’Acunzo Mariarosaria, D’Ambrosio Mariarosaria, D’Aniello Antonio, Donnarumma Luigi, La Mura Anna, Martone Rosa, Mosca Liberata, Russo Anna, Sarcinelli Gianfranco, Savarese Giuseppina, Todisco Luigi, Varone Marcella, Vicidomini Fabio.D'Aniello sindacoAbagnale Mauro, Alfano Franco, Buononato Amato, Calabrese Nicoletta, Cascone Maria Laura, Chierchia Giovanni, Criscuolo Lucia, D’Antuono Iolanda, Della Marca Luigi, De Simone Matteo, Novi Gaetano, Pannone Pasquale, Petrillo Domenico, Ruggiero Roberta, Santonicola Maria, Varone Francesco.