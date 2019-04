Sabato 27 Aprile 2019, 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Democratici e progressistiMichele Grimaldi, Margherita Rinaldi, Sonia Akremi, Angela Calmino, Giusy Cirillo, Michele Cirillo, Raffaele De Felice, Marianna Federico, Antonio Ferrara, Daniele Fiorentino, Ida Fontanella, Francesco Gallo, Agnese Lanza, Domenico Manzo, Marzia Meccariello, Federica Molino, Adelaide Oliano, Dario Ranieri, Mariya Stefanova, Patrizia Trinchella, Sebastiano Vangone, Francesco Velardo, Debora Vitiello, Francesco Vuolo.Polo CivicoIgnazio Tafuro, Mirko Secondulfo, Giovanni Pisacane, Rosa Amato, Luigi Aquino, Luigi Avino, Consiglia Balestrieri, Luigi Battaglia, Domenico Blasio, Sabrina Capriglione, Angela Concilio, Anna Crimaldi, Giada D’Ambruosio, Michele D’Antonio, Giovanni Federico, Raffaele Florio, Emilia Giovidelli, Marco Guerrasio, Alessandro Laghetto, Teresa Napoli, Alessandro Razzano, Giovanna Sicignano, Carolina Tufano, Vanessa Varlese.Scafati ModerataGilda Aristarco, Raffaele Avino, Nicola Basile, Giovanni Bonifacio, Alfonso Carotenuto, Luca Celiberti, Tommasina Cipriano, Romina Colantuono, Bernardo Coppola, Livia Ferrante Cavallaro, Annamaria Federico, Giuseppe Grandito, Federico Guicciardini, Alfredo Malafronte, Mirella Morelli, Anna Oliva, Filippo Quartucci, Catello Regine, Valeria Rendina, Emilia Rivieccio, Sara Scariati.Sostiene ScafatiAngela Quagliozzi, Cipriano Carella, Maria Valentina Cascone, Giuseppe D’Amico, Pasquale Cuomo, Giovanni Tucci, Diego Aliberti, Domenico Biondi, Gianpiero Russo, Michelangelo Ambrunzo, Francesco Viiello, Valentina Battipaglia, Annunziata Ferrentino, Amelia De Meglio, Imma Lusy Carotenuto, Daniele Siciliano, Cristina De Luca, Gabriella Garda, Roberto Voccia, Ciro Parmentola, Marco Longobardi, Ida Catapano, Ilaria Rendina, Massimo Russo.Forza ItaliaNicola Acanfora, Anna Adamo, Giovanni Albano, Nunzia Buondonno, Federica Buono, Walter Domenico Casciello detto Mimmo, Giuseppina Cavallaro, Marianna Chierchia, Maria Cirillo, Elisabetta Cristinziano, Gaetano Di Martino detto Capitan Canotto, Ginevra Donnarumma, Lorenzo Esposito, Teresa Formisano, Filomena Fortino, Valentina Galasso, Giuseppe Lanzara, Luigi Mascolo, Angelica Novi, Annamaria Petrosino, Luca Sessa, Edoardo Volino, Assunta Casillo, Alessandro Conforti.Noi per ScafatiAntonietta Astarita, Angelo Bianco, Filomena Cavallaro, Angelo Conforti, Antonio Contursi, Michele Conza, Patrizia Coppola, Annunziata De Rosa detta Titti, Anna Di Matteo, Giuseppe Esposito, Flaminio Giordano, Andrea Granata, Sabato Lanzara, Francesco Mazzarella, Annunziata Pisacane detta Nunzia, Vincenzo Sabatino, Francesco Staiano, Carmela Veneziano, Anna Vitale, Antonio Vitiello, Agostino D’Alessio, Paolo Giordano.Alleanza PopolareRosa Acanfora, Carolina Arcobello, Mariantonia Attianese detta Maria, Vincenzo Casciello, Alfonso Cirillo, Francesca Cutino, Vincenzo D’Aragone detto D’Aragona, Rachele De Luca, Luisa Destobbeleer detta Luisa, Massimiliano Fino, Nella Tatjana Grimaldi, Erika Indiano, Giuseppina La Montagna detta Pina, Rosaria Raffaella Lanzara, Liberata Liguori, Antonio Manfredini, Ferdinando Manzo, Umberto Marano, Carlo Marchesano, Giuseppe Mari, Tatiana Marzio, Francesco Pagano detto Franco, Lidia Russo, Sisto Vitiello.Avanti Per ScafatiRaffaella Amato, Mario Ametrano, Pasqualina Annunziata, Paolo Attianese, Carmela Berritto, Massimiliano Cascone detto Massimo, Umberto Ciaravola, Patrizia Comune, Vincenzo Concili, Alessandra Coppola, Antonina Costabile, Raffaele Donnarumma, Salvatore Izzo, Dayana Lanzara, Antonella Pepe, Francesco Pignataro, Michela Rastelli, Francesco Sangiovanni, Carmela Tammaro, Sara Vicidomini, Alessio Vitiello, Felicia Sessa, Aniello Imparato, Carmela Annarumma.AzzurriLuisa Baino, Giuseppe Angelo Catapano, Federica Di Lallo, Luigi Di Martino, Angela Raimo, Margherita Rendina, Luigi Carbone, Raffaele Esposito, Angelo Acunzo, Aniello D’Auria, Gabriele Balzano, Luigi Cuomo, Filomena Pagano, Carolina Esposito, Giuseppe Sangiovanni, Raffaele Sessa, Angelo Porpora, Khadija Belkhadri, Giuseppe Cavallaro, Michela Giordano, Brigida Coppola, Anna De Blasio, Giuseppa Pepe.Fratelli D’ItaliaVirginia Angora, Alessandro Roberto Arpaia, Paolo Attianese, Camillo Auricchio, Pasquale Calabrese, Pietro Carella, Giovanna Cavallaro, Sabato Cioffi, Emilio Cirillo, Anna Conte, Luigi Davi, Annunziata Di Lallo, Alfonso Di Massa, Sonia Ferrara, Luca Maria Maranca, Fabiano Marseglia, Antonio Panariello, Mario Santocchio, Corrado Sisti, Francesco Somma, Caterina Taglietti, Angela Tramonti, Rosa Vitiello, Alessandro Vito.Salvati SindacoGiuseppe Anaclerio, Antonio Carotenuto, Rita Carpentieri, Nicola Cascone, Filomena D’Aniello, Antonio De Felice, Vincenzo Di Giuseppe, Biagio Estatico, Maria Maddalena Ferrucci, Maria Imperato, Anna La Sala, Gennaro Maisano, Ferdinando Malafronte, Jessica Marra, Rosa Nazzini, Antonio Palomba, Anna Pignataro, Loredana Prete, Maddalena Saluto, Arcangelo Sicignano, Raffaella Sorrentino, Annamaria Squitiero, Monica Vaccaro, Rosalba Voccia.Lega SalviniGiovanni Bottone, Addolorata Brancaccio, Maurizio Calderaio detto Maurizio, Caterina Capriglione, Gennaro Carrese, Filomena Cirillo, Lorenzo De Ruggiero, Elena Dentato, Giuseppe Falcone, Giuseppe Fattoruso, Ferdinando Federico, Espedito Fontana, Luigi Giugliano, Andrea Irace, Maria Malafronte, Maddalena Marano, Fortunato Marra, Pasquale Morra, Annamaria Napoletano, Alessio Palumbo, Serena Porpora, Mariano Sasso, Laura Semplice, Vincenzo Sicignano.Insieme PossiamoPasquale Vitiello, Silvia Aliberti, Francesco Ambruoso, Giuseppina Aquino, Antonio Avaro, Ida Brancaccio, Antonio Carotenuto, Dario Celentano, Giuseppe Cesarano, Nicola Chierchia, Giuseppe Cirillo, Teresa Cirillo, Sebastiano Contaldi, Paola Cretella, Alessandro De Felice, Assunta Faiella, Giuseppina Incoglia, Raffaele Manzo, Rosa Marra, Claudio Memoli, Armando Novi, Francesco Giovanni Raiola, Ciro Russo, Antonio Stanzione.Identità ScafateseDomenico Acunzo, Lucia Chiara Alfano, Antonietta Aquino, Franca Attanasio, Maria Cristina Avigliano, Esterina Cimmino, Katia Contaldi, Antonietta De Martino, Alfredo Di Nola, Carmela Di Palma, Massimiliano Elefante, Monica Esposito, Salvatore Grimaldi, Luciano Nobisso, Loredana Romano, Maria Sangiovanni, Giuseppe Pio Schiavone, Angelo Tommaso Sgueglia, Raffaele Sicignano, Giovanni Stanzione, Daniela Ugliano, Antonella Vaccaro, Nunzia Villani, Antonella Vangone.Adesso Scelgo ScafatiSalvatore Moschini, Marco Cannavacciuolo, Giuseppina Maria Calderaio, Francesco Sabbatino, Vincenzo Capasso, Genny Teresa Carretta, Andrea Ruggiero, Carmela Villano, Fiorella Radice, Sabato Giordano, Giovanni Malafronte, Maria Rosa Teodosio, Rita Martino, Anna Alfano, Pia Sicignano, Anna Rossi, Giovanni Rendina, Vincenzo Sorrentino, Maria Malafronte, Giovanni Cecco, Alfonso Strino, Felice Tarantino, Giuliano Polimeno, Catella Elefante.Marco Cucurachi sindacoLiliana Acanfora, Sarah Avolio, Patrizia Bellantone, Raffaele Bicezio, Tommaso Cannavacciuolo, Antonio Vincenzo Carotenuto, Mariarosaria Cimmino, Mariagrazia Coppola, Alberto Cosenza, Christian Cozzolino, Laura Di Capua, Davide Evacuo, Caterina Faiella, Giuseppa Francesce, Fernando Giorgio, Carmela Nocera, Annalisa Pedone, Raffaele Pedone, Salvatore Pisacane, Alberto Prete, Virgina Porcelli, Gennaro Robustelli, Daniele Vanacore, Francesco Vitiello.Rinnovamento DemocraticoLuigi Caiazzo, Antonio Anacro, Giovanni Vitiello, Mariarosaria Balzano, Raffaele Belvedere, Felicia Cavallaro, Gerardo Cozzolino, Mara Criscuolo, Bartolomeno D’Aniello, Katia Di Giuseppe, Emanuela Di Martino, Pasquale Galasso, Anna Guarro, Caterina Iervolino, Marina Iovane, Elisabetta Izzo, Margherita Izzo, Filomena Mazzoccoli, Nicola Pascale, Rosa Palomba, Mafalda Sanzone, Emilia Scala, Maria Rosaria Nocerino, Anna Carotenuto.Movimento 5 StelleLuca Gaudino, Roberto Muccardi, Giovanni Donnarumma, Filomena Gilardi, Ottavio D’Auria, Lorenzo Salzano, Carmine Manzo, Francesco Acanfora, Marianna Cipullo, Angelo Cifariello, Chiara Vaccaro, Giulia Lamberti, Vincenzo Aiello, Veronica Ferrara, Annalisa Grimaldi, Luigi Trezza, Anna Casciello.Comitato per la Tutela del Cittadino (Co.tu.cit.)Manlio Alvi, Carmine Basso, Maria Berritto, Antonio Blasio, Giovanni Cavallaro, Serena Coccoli, Serena D’Avino, Maurizio De Vivo, Antonietta Di Riso, Giovanni Esposito, Patrizia Gerarda Faraso, Marika Foti, Alessandro Gargiulo, Antonino Gentile, Sabato Giordano, Marco Giri, Sara Improta, Marco Paolella, Alessandro Pedone, Cataldo Persico, Davide Senatore, Luigi Servillo, Carmine Sorrentino, Maria Vitiello.Scafati ArancioneLuigi Iuliano detto Gino, Alessio Accanito, Debora Annunziata, Alfonso Balzano, Rossella Calore, Pasquale Carotenuto, Andrea Cini, Carmela Cirillo, Luciano Del Sorbo, Maria Rosaria Donnarumma in Sicignano, Ernesto Falanga, Donato Langone, Mariano Malafronte, Antonio Matrone, Patrizia Novi, Aniello Sangiovanni, Maria Velleca, Amedeo Vitagliano, Francesca Vitale, Maria Serena Vitiello, Elettra Giusy Zito, Alessio Casciello, Raffaele Dattilo, Giuseppe Vaiano.Rinascita civicaVanessa Arcamone, Marianna Borriello, Rachele Borriello, Lucia Casciello, Giuseppina Cellesino, Nicola Chiacchiera, Valentina Cirillo, Domenico Colonna, Giovanni Desiderio, Ciro Di Nocera, Alessio Immobile, Francesco Lupacchio, Marianna Marano, Rossella Mennella, Giuseppina Miranda, Rosa Perone, Massimo Smaldone, Alessia Sorrentino, Francesco Tammaro, Salvatore Vitiello.Noi ScafatiAlessandro Bossetti, Aldo Cavallaro, Carmen Ciarletta, Martina Cirillo, Umberto Cuomo, Margherita Di Giuseppe, Michele Gambardella, Lorenzo Gargano, Catello Giordano, Anna Malafronte, Gianni Marcellini, Giuseppe Martone, Sebastiano Martone, Giuseppe Melillo, Maria Rosaria Muoio, Tommaso Paribello, Isabella Pizzo, Cinzia Ranieri, Nicola Sepe, Veronica Schettino, Angela Sorrentino, Sara Sorrentino, Vincenza Somma, Fabio Teoronne.