Elezioni a Napoli, i primi exit poll: Manfredi in netto vantaggio su Maresca e Bassolino

Elezioni Napoli in diretta. Alle 15 si chiudono le urne anche a Napoli. L'affluenza, drammaticamente bassa, ieri si attestava sotto il 40%. I principali candidati sindaco sono: Gaetano Manfredi per la coalizione giallorossa Pd-M5S-Leu, Catello Maresca per la coalizione di centrodestra orfana della lista della Lega, l'ex sindaco Antonio Bassolino candidato indipendente e l'ex assessore Alessandra Clemente espressione della maggioranza uscente di de Magistris.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni comunali 2021 diretta, exit poll: a Roma Michetti (27-31%) e... LE ELEZIONI Roma, elezioni comunali in diretta: gli exit poll danno testa a testa... LE ELEZIONI Milano, elezioni comunali in diretta. Exit Poll: Sala verso la... LE ELEZIONI Torino, elezioni comunali in diretta: negli exit poll c'è...

Ecco i primi exit poll

Gaetano Manfredi

49% - 53%

Catello Maresca

23% - 27%

Antonio Bassolino

10% - 14%

Alessandra Clemente

6% - 10%

L'ex ministro e rettore Manfredi, dunque, cerca la vittoria già al primo turno: se il margine è ancora esiguo in base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, più netta è l'affermazione di Manfredi secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia: il candidato giallorosso raggiunge una forchetta del 57-61%, seguito da Maresca con il 19-23%, Bassolino con il 9-13% e Clemente con il 5,5-7,5%.