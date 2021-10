A Brusciano diventa sindaco dopo una battaglia senza avversari Giacomo Romano, che con quattro liste ha incassato 5.630 voti.

Non erano in corsa altri candidati sindaco - unico caso in Italia in un Comune con oltre 15mila abitanti - perché l'ex primo cittadino Giuseppe Montanile, escluso e poi riammesso dal Tar, era stato definitivamente messo fuori gioco con una sentenza del Consiglio di Stato.