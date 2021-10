Elezioni a Serrara Fontana, Irene Iacono primo sindaco donna

Irene Iacono, 50enne imprenditrice turistica, è il nuovo sindaco di Serrara Fontana, il più piccolo per abitanti dei sei comuni dell'isola d'Ischia, amministrato da alcuni mesi da un commissario prefettizio. Con la lista civica «Andiamo avanti per Serrara Fontana» la Iacono ha infatti raccolto 1.257 voti contro i 765 voti dell'altra lista in competizione, «L'amico in comune», capeggiata da Cesare Mattera già sindaco per un decennio del comune isolano.

La Iacono, che era stata assessore e consigliere comunale del suo Comune per oltre 15 anni, ha detto: «Sono estremamente felice del risultato conseguito e di aver coronato col successo aspettative ed aspirazioni dei miei elettori; spero con la mia squadra di poter traghettare Serrara Fontana verso una nuova era».