Luciano Fatigati, sindaco uscente, è stato rieletto primo cittadino di Tora e Piccilli con il 42,04% dei voti.

Gli avversari Angelo De Simone e Vincenzo D'Agostino si sono fermati, rispettivamente, a quota 31,53% e 25,94%. Due voti per Carmine Riccio, uno per Rocco Vizzaccaro, nemmeno una preferenza per Nicola Bonacci e Davide La Serra.