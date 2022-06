Comunali 2022 a Casamarciano: Clemente Primiano eletto sindaco

Clemente Primiano, 22 anni, è il nuovo sindaco di Casamarciano. Una vittoria che viene da lontano, costruita in due anni di lavoro, sfiorata la prima volta e centrata al secondo tentativo battendo il sindaco uscente Carmela De Stefano e l’ex primo cittadino Andrea Manzi. Il nipote e figlio d’arte - il nonno Aniello Virtuoso è stato sindaco per quasi 37 anni dal 1955 al 1992, il papà Ferdinando primo cittadino dal 2005 al 2010 - è cresciuto in maniera esponenziale in questi due anni e nonostante la pandemia è riuscito a far aumentare fiducia e consenso intorno a sé e alla sua civica SiAmo Casamarciano di ispirazione di centrodestra.